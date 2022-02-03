BIST 1.995
DOLAR 13,56
EURO 15,33
ALTIN 784,93
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları sert esti Luiz Gustavo teklife sıcak bakıyor

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları sert esti Luiz Gustavo teklife sıcak bakıyor

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, sakatlık ve hastalıklar sonrası uzun süre formasından ayrı kalmıştı. Ara transfer dönemi ile birlikte ülkesi takımlarından Atletico Mineiro'dan cazip bir teklif alan Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu, bu teklife sıcak bakıyor.

Abone ol

Gustavo, sakatlık ve hastalıklar sonrası uzun süre formasından ayrı kalmıştı. Fanatik gazetesinde yer alan habere göre ara transfer dönemi ile birlikte ülkesi takımlarından Atletico Mineiro'dan cazip bir teklif alan Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu, bu teklife sıcak bakıyor.

Transferin önündeki en büyük engelin ise Fenerbahçe 'den aldığı yıllık 2.5 milyon Euro olarak görünüyor. Sarı-Lacivertli yönetim ise futbolcudan para kazanıp, transfer döneminde İsmail Kartal'ın istediği oyunculara harcamayı planlıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray eski oyuncusu semih Kaya ile anlaştı
Galatasaray eski oyuncusu semih Kaya ile anlaştı
PKK'lı sevgilisiyle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel için Meclis'ten son dakika kararı
PKK'lı sevgilisiyle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel için Meclis'ten son dakika kararı
Galatasaray’ın yeni transferi Erick Pulgar İstanbul’a geldi
Galatasaray’ın yeni transferi Erick Pulgar İstanbul’a geldi
İş insanını denize atan Yiğit Marcus Aral’ın sevgilisi Şevval Şahin başka garson başka konuştu
İş insanını denize atan Yiğit Marcus Aral’ın sevgilisi Şevval Şahin başka garson başka konuştu
Regaip Kandili çekilecek zikirler ve tesbihler hangileri? Sırasıyla hangi esmalar okunur
Regaip Kandili çekilecek zikirler ve tesbihler hangileri? Sırasıyla hangi esmalar okunur
Faik Öztrak'tan enflasyon tepkisi: Hazineye avans verdiler böyle mi düşecek?
Faik Öztrak'tan enflasyon tepkisi: Hazineye avans verdiler böyle mi düşecek?
Arabulucu Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da! Zelenskiy ile görüşme başladı
Arabulucu Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da! Zelenskiy ile görüşme başladı
Goldman Sachs'tan şubat ayı enflasyon tahmini: Yüzde 50'yi geçecek
Goldman Sachs'tan şubat ayı enflasyon tahmini: Yüzde 50'yi geçecek
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 'iyi hal indirimi' talimatı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 'iyi hal indirimi' talimatı
Fatih Altaylı 'ama bu sefer yemez' dedi son iki ayın elektrik faturasını paylaştı
Fatih Altaylı 'ama bu sefer yemez' dedi son iki ayın elektrik faturasını paylaştı