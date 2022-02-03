BIST 1.958
DOLAR 13,52
EURO 15,44
ALTIN 780,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Şehit Piyade Er Tarık Tarcan cenazesinde acılı baba tabut başında asker selamı verip böyle seslendi

Şehit Piyade Er Tarık Tarcan cenazesinde acılı baba tabut başında asker selamı verip böyle seslendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'ın naaşı, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Baba Hilmi Tarcan asker selamı vererek, "Oğlum sana hakkım sonuna kadar helal olsun." dedi.

Abone ol

Şehit Tarcan'ın (27) Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlarında taşınarak Reşadiye Camisi'ne getirildi.

Bu sırada tabutun başına gelen baba Hilmi Tarcan asker selamı vererek, "Oğlum sana hakkım sonuna kadar helal olsun." dedi.

Anne Günay Tarcan ise "Ah yavrum sen bizi nasıl bırakıp gittin." diye gözyaşı döktü.

Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin naaşı, askeri tören sonrası Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'ne götürülerek defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan ve Nabi Avcı, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra vatani görevi için birliğine katıldığı, terhisine ise 20 gün kaldığı öğrenildi.

İlgili Haberler
Terör örgütü YPG'ye büyük darbe! En az 34 terörist etkisiz hale getirildi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Apple'ın ucuz modeli iPhone SE 2022'nin fiyatı sızdı Türkiye'de tahmini satış fiyatı belli oldu
Foto Galeri Apple'ın ucuz modeli iPhone SE 2022'nin fiyatı sızdı Türkiye'de tahmini satış fiyatı belli oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray Nef, Senegalli basketbolcu Maurice Ndour'u transfer etti
Galatasaray Nef, Senegalli basketbolcu Maurice Ndour'u transfer etti
BAE, Abu Dabi açıklarında iki trilyon fit küp doğal gaz rezervi keşfetti
BAE, Abu Dabi açıklarında iki trilyon fit küp doğal gaz rezervi keşfetti
Yunanistan donarak ölmelerine sebep oldu şimdi de Erdoğan'ı suçladı
Yunanistan donarak ölmelerine sebep oldu şimdi de Erdoğan'ı suçladı
3. Dünya Savaşı mı geliyor? Rusya Belarus’a 30 bin asker gönderiyor nükleer silah da olabilir
3. Dünya Savaşı mı geliyor? Rusya Belarus’a 30 bin asker gönderiyor nükleer silah da olabilir
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları sert esti Luiz Gustavo teklife sıcak bakıyor
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları sert esti Luiz Gustavo teklife sıcak bakıyor
Galatasaray eski oyuncusu semih Kaya ile anlaştı
Galatasaray eski oyuncusu semih Kaya ile anlaştı
PKK'lı sevgilisiyle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel için Meclis'ten son dakika kararı
PKK'lı sevgilisiyle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel için Meclis'ten son dakika kararı
12 rekatlık nafile namazı nasıl kılınır Regaib Kandili namazı
12 rekatlık nafile namazı nasıl kılınır Regaib Kandili namazı
Galatasaray’ın yeni transferi Erick Pulgar İstanbul’a geldi
Galatasaray’ın yeni transferi Erick Pulgar İstanbul’a geldi
İş insanını denize atan Yiğit Marcus Aral’ın sevgilisi Şevval Şahin başka garson başka konuştu
İş insanını denize atan Yiğit Marcus Aral’ın sevgilisi Şevval Şahin başka garson başka konuştu