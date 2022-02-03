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Pandemi bitiyor mu? DSÖ'den açıklama geldi 'önemli fırsat' denildi

Pandemi bitiyor mu? DSÖ'den açıklama geldi 'önemli fırsat' denildi

 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Kovid-19 vakalarının hızla yayılmasının Avrupa Bölgesi'nde kanser tedavi hizmetlerini yarı yarıya aksattığını bildirdi. Salgının bu yıl içinde son aşamaya girebileceğine dair fikrini yineleyen Kluge, "Bu, salgının tamamen biteceği anlamına gelmiyor fakat Avrupa Bölgesi'nde virüsün yayılımını kontrol altına alabilmek için önemli bir fırsat var." şeklinde konuştu.

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Basına konuşan Bölge Direktörü Kluge, DSÖ'nün Avrupa Bölgesi'nde Kovid-19'a dair son durumu değerlendirdi. Kluge, son bir haftada DSÖ Avrupa Bölgesi'nde yaklaşık 12 milyon yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü belirterek, Kovid-19'un yarattığı "feci sonuçların" diğer hastalıkların tedavi sürecini olumsuz etkilediğini vurguladı.

"Yüzde 50 oranında aksadı"
"Pandeminin son 2 yıldır sağlık sistemine olumsuz etkileri özellikle kanser hastalarını zor durumda bıraktı." diyen Kluge, bölge ülkelerinde kanser tedavi hizmetlerinin Kovid-19 nedeniyle "yaklaşık yüzde 50 oranında aksadığını" kaydetti.

Kluge öte yandan Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmaların bölgede arttığı ve bu artışın "özellikle aşılama oranının düşük olduğu ülkelerde görüldüğü" bilgisini paylaştı.

Salgın bitiyor mu?
Salgının bu yıl içinde son aşamaya girebileceğine dair fikrini yineleyen Kluge, "Bu, salgının tamamen biteceği anlamına gelmiyor fakat Avrupa Bölgesi'nde virüsün yayılımını kontrol altına alabilmek için önemli bir fırsat var." şeklinde konuştu.

Hans Kluge 24 Ocak'ta, Kovid-19 salgınının 2022'de "acil durum" evresinden çıkmasını umduğunu açıklamıştı.

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