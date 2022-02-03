CHP'li Engin Altay'ın enflasyon açıklaması olay oldu: İki ay sonra..

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 48,69 oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ÜFE'nin ise yüzde 93 olduğuna işaret ederek "Buradan 84 milyona söyleyeyim, bugün TÜİK'e göre ÜFE yüzde 93,5 ise bilin ki iki ay sonra TÜİK bile yıllık enflasyonu 90'ın altında gösteremez çünkü üretici fiyatları iki ay sonra tüketici fiyatlarına yansır." dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Enflasyon rakamlarına değinen Altay, "Enflasyonu taze TÜİK Başkanı maşallah Hazine ve Maliye Bakanı'nın öngörüsünü aşmayacak bir limitte ilan etti. Nureddin Nebati yıllık enflasyonun yüzde 50'yi geçmeyeceği hedefini ortaya koydu, taze başkan da 48,7 olarak açıkladı. Ocak ayı enflasyonumuz da 11,1. Neye göre? Talimatlı TÜİK'e göre. Makyajlı enflasyonumuz bile yıllık yüzde 48-49. Gerçek ne? Gerçek öyle değil. ENAG ocak ayı enflasyonunu 15,5 açıklıyor." ifadesini kullandı.

Altay, ÜFE'nin ise yüzde 93 olduğuna işaret ederek "Buradan 84 milyona söyleyeyim, bugün TÜİK'e göre ÜFE yüzde 93,5 ise bilin ki iki ay sonra TÜİK bile yıllık enflasyonu 90'ın altında gösteremez çünkü üretici fiyatları iki ay sonra tüketici fiyatlarına yansır." dedi.

"Yüzde 93'ün iki ay sonra çarşıya, pazara yansıyacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında iktidara geldiği dönemde enflasyonun yüzde 29 olduğunu belirten Altay, "Enflasyon bir kambur değil, kambur Erdoğan'ın bizatihi kendisidir. Türkiye'de 1970'li yıllarda herkesin dilinden düşmeyen enflasyon canavarı hortlamıştır. Nasıl hortlamıştır? Erdoğan'ın inadı uğruna hortlamıştır." görüşünü savundu.

Türkiye'deki bir aylık ocak ayı enflasyonun dünyanın 158 ülkesinin 12 aylık enflasyonundan daha yüksek olduğunu vurgulayan Altay, üretici fiyat endeksine dayalı yüzde 93'ün iki ay sonra çarşıya, pazara yansıyacağını söyledi.

"Enflasyon jet hızıyla Ay'a gidiyor"

CHP Grup Başkanvekili Altay, enflasyon rakamlarına ilişkin tabloyu basın mensuplarına göstererek "Allah aşkına bu bir düşüş mü? Hani bunlar Ay'a sert iniş yapacaktı ya bunlar Ay'a gidemez de enflasyon jet hızıyla Ay'a gidiyor. Bu grafik belki çok ilgi çekmeyebilir ama bu belge İstanbul, Güngören, Bağcılar, Arnavutköy'de pazara çıkan vatandaşların elini yakıyor, cebini deliyor. Tablo bu. Şu tablo devletin envanterinde böyle dururken beyefendinin milletin karşısına çıkıp 'Enflasyon düşüşe geçti.' demesini de hayret ve ibretle izliyorum. Asgari ücretin 1000 lirası cebe girmeden gitti." diye konuştu.