HDP'den sonra PKK/YPG de tutuştu: Türkiye'nin yaptığı savaş ilanıdır

TÜRKİYE'nin Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerini yok etmesi örgütün Suriye uzantısını panikletti. Örgütün elebaşlarından 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Türk operasyonlarının kendilerinin DAEŞ'le mücadelesine balta vurduğunu savundu.

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TÜRKİYE'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Geçen gece ansızın yapılan Kış Kartalı Harekatı'yla terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirildi. "DAEŞ'le mücadele ediyoruz" bahanesinin arkasına sığınarak kendisine meşru bir zemin bulmaya çalışan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, Türkiye'nin harekatından rahatsız olmuş durumda.

Teröristbaşı şikayet etti

Türkiye'nin hava harekatından korkan ve saklandıkları deliklerden çıkamayan örgütün lider kadrosu kendilerine bir çıkış yolu arıyor. Son olarak YPG'nin elebaşlarından 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'nin operasyonlarının DAEŞ'le mücadeleyi baltaladığını söyledi.

"Masum siviller hedef alınıyor" yalanına sarılan ve operasyonun bölgenin altyapısını hedef aldığını iddia ederek uluslararası taraftar toplamaya çalışan teröristbaşı, "Bu saldırı bir savaş ilanı anlamına geliyor. Sivilleri tehlikeye atıyor ve DAEŞ'e karşı mücadelemizi baltalıyor. Artan terör tehdidi ile birlikte bu tür Türk saldırılarını önleme sorumluluğunun büyük bir kısmı koalisyon (ABD) ortaklarımıza aittir" dedi.