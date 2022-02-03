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Hastane otoparkında ceset şoku!

Hastane otoparkında ceset şoku!

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki hastanenin otoparkında araçların arasında bir erkek cesedi bulundu.

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Manisa'da hastanenin otoparkında erkek cesedi bulundu.

Yunusemre ilçesindeki Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nin otoparkında yaralı kişinin iki aracın arasında yerde yattığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin 70 yaşındaki Abidin Yerlikaya olduğu belirlendi. Ceset, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için adli tıp morguna kaldırıldı.

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