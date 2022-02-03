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Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang'ı transfer etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang'ı transfer etti

İspanya'nın Barcelona Kulübü, İngiltere temsilcisi Arsenal'la sözleşmesini karşılıklı fesheden forvet oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang (sağda) ile anlaştığını duyurdu.

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Katalan ekibinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki forvet Aubameyang ile 30 Haziran 2023'te ayrılma opsiyonu saklı bulunarak, 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalanacağını bildirildi.

Nou Camp'da düzenlenen tanıtım törenine Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta (ortada) ve Teknik Direktör Jordi Cruyff (solda) da katıldı.

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