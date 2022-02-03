Fransızlardan Erdoğan analizi: Ukrayna Rusya krizini çözerse NATO'daki gücü daha da artar

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarını analiz eden Fransız basını Erdoğan'ın başarıya ulaşması durumunda NATO'daki gücünün daha da artacağını belirtti.

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Rusya ile Ukrayna'da arasında artan tansiyona dair bir makale yayımlayan France 24, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk çabalarına da değindi.

Erdoğan'ın olası bir savaşı engellemeyi umduğunun belirtildiği analizde Rusya tarafının da Erdoğan'ın 'yüksek profilli' çabalarını desteklediği kaydedilerek, "Bu arayış potansiyel olarak büyük bir sonuç barındırıyor" denildi.

Türkiye ve Erdoğan'ın çabalarının başarıya ulaşması durumunda NATO içindeki özgül ağırlığının artacağının aktarıldığı haberde böyle bir durumda ABD'nin de Türkiye ile ilişkilerini olumlu manada gözden çevireceği ifade edildi.

Analizde görüşlerine yer verilen uzmanlar Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile rekabetçi ama diyaloğa dayalı benzersiz bir ilişki geliştirdiğini kaydederek, "Böyle bir durum Türkiye'nin NATO'daki statüsünü yükseltmesi için bir fırsat" değerlendirmesinde bulundu.

"SİHA'lar Rusya için endişe kaynağı" 2015'teki uçak krizinden başlanarak son yıllarda Türk-Rus ilişkilerinin geçtiği zorlukların da işlendiği analizde iki ülke arasındaki en net krizin ise Ukrayna'nın elindeki Türk SİHA'ları olduğu kaydedildi. Türk SİHA'larının Ukrayna'nın doğusundaki Rus destekli ayrılıkçı güçler ve Kremlin için özel bir endişe kaynağı olduğu vurgulandı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Ukraynalı ayrılıkçıların lideri Denis Pushilin'in, "Her şeyden önce Türk SİHA'larını durdurmalıyız" açıklaması da haberde yer aldı.

Bazı analistler ise mevcut durumun Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirebileceğini savunarak olası kriz durumunda Moskova'nın Ankara'yı Suriye'de daha fazla sıkıştırabileceğini ve Türkiye'nin Rusya'dan temin ettiği ithal ürünlere ambargolar getirilebileceğini öne sürdü.