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Ukrayna'dan dikkat çeken mesaj: Rusya kabul ederse Türkiye'de yapılabilir

Ukrayna'dan dikkat çeken mesaj: Rusya kabul ederse Türkiye'de yapılabilir

TÜRKİYE'nin daha önce arabuluculuk teklifi yaptığı Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde sıcak bir gelişme yaşandı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi yaptığı açıklamada Rusya'nın kabul etmesi halinde barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılabileceğini duyurdu.

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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak Ukrayna'ya gitti.

Ziyaret öncesi konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabulucu olarak rol oynama teklifini memnuniyetle karşıladıklarını, Rusya'nın da kabul etmesi halinde Ukrayna'nın doğusunda yaşanan krizin çözümü için yapılacak barış görüşmelerinin Türkiye'de gerçekleşebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de iki ülke arasında arabuluculuk teklifi yapmış ve bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Türkiye'ye davet etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Erdoğan'ın davetini memnuniyetle kabul ettiğini belirterek salgın durumu ve tarafların programları izin verir vermez iki liderin bir araya geleceğini duyurmuştu.

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