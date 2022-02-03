Kanserle mücadelede devrim! Milyonlarca kişiye umut olacak
Bilim insanları kadınlarda dört farklı kanser türünü tespit etmek için tek test geliştiriyor. Söz konusu test ile uzmanlar rutin yayma testinden alınan hücreleri kullanarak yumurtalık, meme, rahim ve rahim ağzı kanseri geliştirme riskini tahmin edebilecekler.Abone ol
Bilim insanları rahim ağzı taraması sırasında toplanan tek bir numuneyi kullanarak bir kadının dört farklı kanser riskini tahmin etmek için bir test geliştiriyorlar. Nature Communications dergisinde yayınlanan iki makaleye göre; uzmanlar rutin bir smear testinden elde edilen servikal hücreleri kullanarak yumurtalık ve meme kanserini tespit edebilir veya gelişme olasılıklarını tahmin edebilir.
Araştırmacılar ayrıca kadınların kanser riskini belirlemek için kullanılan WID testinin rahim ve rahim ağzı kanserini tahmin etme kabiliyetine bağlı olarak daha fazla sonuç alınacağını belirtti. Uzmanlar test sayesinde genç kadınlarda dört kanserin tümünün daha erken tespit edilmesini ve hatta kanser başlamadan önce durdurulmasının sağlanabileceğini belirtti ve bu durumu 'devrim niteliğinde' olarak özetledi.
Araştırmacılar yumurtalık kanseri olan 242 ve olmayan 869 kadından servikal hücre örnekleri kullandılar. Daha sonra 14 bin epigenetik değişikliği ölçtüler ve yumurtalık kanserinin varlığını tespit etmek veya tahmin etmek için kullanılabilecek bir DNA imzası belirlediler. Bu yöntem yumurtalık kanserli 50 yaşın altındaki kadınların yüzde 71.4'ünü ve 50 yaşın üzerindeki kadınların ise yüzde 54,5'ünü yüzde 75 özgüllükle belirlemelerini sağladı.
İkinci çalışmada ise araştırmacılar kötü prognozlu meme kanserli 329 kadından ve hastalığı olmayan 869 kadından alınan servikal hücre örneklerindeki epigenetik değişiklikleri analiz etti.