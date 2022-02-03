Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna'nın bütünlüğünü destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi. Ukrayna-Rusya krizine değinen Erdoğan, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Minsk Anlaşması çerçevesinde barışçıl yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz." dedi.

Abone ol

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulayan Erdoğan; "Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır." ifadelerini kullandı. Zelenskiy ise “Savaşı bitirme yolunda Ukrayna ile Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, resmi temaslarda bulunmak üzere Kiev'e geldi. İki lider baş başa görüştü. Görüşme 3 saat 10 dakika sürdü.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

Diplomatik ilişkilerimizin 30 yıl önce bugün kurulmuş olması ziyaretime ve toplantımıza tarihi bir boyut kazandırmıştır. Ziyaretimiz hassas bir döneme tekabül ediyor. Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum.

Rusya-Ukrayna krizi

Ukraynalı yöneticilerin sağduyulu ve diyaloğu öne çıkaran mesajlarını takdirle karşılıyorum. Türkiye Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Liderler düzeyinde bir zirveye veya teknik düzeyde görüşmelere ev sahipliği yapabileceğimiz bugün bir kez daha vurguladım. Krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Minsk Anlaşması çerçevesinde barışçıl yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz.

Ticaret hedefi 10 milyar

Geçtiğimiz sene yüzde 60'a yakın artışla 7.5 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. Serbest Ticaret Anlaşması'nın bizi bu hedefe hızlı şekilde taşıyacağına yürekten inanıyorum.

Türk şirketlerinin Ukrayna'da altyapı projelerini başarıyla tamamlamaları bizleri gururlandırıyor. Turizm alanındaki işbirliğimiz de giderek güçleniyor. Salgına rağemn geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık. Bu sene de yeni rekorlar kıracağımıza eminim. Görüşmelerimizde Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumunu da değerlendirdik, ortak projeleri ayrıntılarıyla gözden geçirdik.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ikili işbirliğimizi kazan-kazan temelinde her alanda güçlendireceğimize inanıyorum.

Ukrayna Başkanı Zelenski'nin ise açıklamaları şöyle;

Tam 30 yıl önce Türkiye ve Ukrayna diplomatik ilişkileri tesis ettiler. Bugün 30 yıldır devam eden işbirliğimizi çok önemli bir olayla taçlandırdık. Ülkelerimiz Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzaladılar, bu tarihi bir olay.

Bu, iş dünyası için yeni pazarlar, istihdam, yeni gelirler, ülkelerimizin refah düzeylerinin artması demek. Bu anlaşma imzalanmadan önce bile ikili ticaretimiz geçtiğimiz yılda 7 milyar dolara erişerek yeni bir rekor kırıldı, yüzde 50'den fazla bir artış gösterdi. Bu da 10 milyar dolarlık hedefimizin mümkün olduğunu gösteriyor.

Türkiye'ye teşekkür

Serbest Ticaret Anlaşması da bu hedefe beklediğimizden hızlı ulaşmamızı sağlayacaktır. Önümüzde duran meydan okumalar ve bunların giderilmesi için atılacak adımlar görüşmemizin temel konularıydı. Egemenliğimize ve toprak bütünlüğümüze desteği ve Kırım'ın kurtarılması için gösterdiği destek nedeniyle sayın cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Savaşı bitirme yolunda Ukrayna-Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Bugün altyapı ve yatırım alanındaki etkileşimimiz aktif şekilde gelişiyor. Ukrayna ilgili konuları kabul ederek yabancı iş dünyası için elverişli şartlar oluşturmakta. Savunma sanayii ve havacılık sektörlerindeki işbirliğimizi bugün özellikle ele aldık. Buradaki amacımız somut projeleri hayata geçirmek, tecrübe ve teknoloji paylaşımı yapmak. Bugün imzaladığımız anlaşma BAYKAR makinelerinin Ukrayna'da kullanımını genişletecek.

Kovid-19 sebebiyle uygulamaya konan çoğu kısıtlamalara rağmen 1 yılda Türkiye'yi ziyaret eden yaklaşık 2 milyon turistimiz rekor kırdı. Ben de ülkemize Türkiye'den gelen turist sayısının her sene artmasından memnunum. Türkiye'nin Harkiv ve ...'de başkonsolosluklarını açma inisiyatifini destekliyoruz.