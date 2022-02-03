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Karadeniz gazında önemli gelişme! Akış testleri başarıyla tamamlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Karadeniz gazında önemli gelişme! Akış testleri başarıyla tamamlandı

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1 tespit kuyusunda tüm akış testlerinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

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TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; test edilen seviyede günlük 620 bin metreküp doğal gaz akışı sağlandı.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Proje kapsamında planlanan tüm akış testleri başarıyla tamamlanmıştır. Sonuçlar sahanın potansiyelini anlamamız açısından önemli bilgiler sunmuştur. ifadelerini kullandı.

Sahada bulunan kuyu akış testlerinin iki tespit kuyusunda ve beş farklı rezervuar aralığında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Türkali-1 ultra derin deniz tespit kuyusunda 2 bin 143 metre su derinliğinde 3 bin 920 metre derinliğe ulaşıldığı belirtilen açıklamada, "Türkali-1 Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih sondaj gemisi tarafından açılan ilk tespit kuyusu olma özelliği taşıyor" bilgisi paylaşıldı.

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