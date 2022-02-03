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Yunanistan'ın korkulu rüyası oldu: Türk SİHA'ları ile baş edebilmesi hiç kolay değil

Yunanistan'ın korkulu rüyası oldu: Türk SİHA'ları ile baş edebilmesi hiç kolay değil

YUNANİSTAN'ın en büyük korkusu haline Türk SİHA'ları ile ilgili itiraf gibi bir açıklama yapıldı. Türk SİHA'larının düşük maliyetli keşif uçuşlarının Yunanistan'ı zorladığı ve F-16'ların kaldırılmasının çok maliyetli olduğu belirtildi.

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TÜRKİYE'nin öz imkanlarıyla yerli ve milli konseptte ürettiği insansız hava araçları (İHA) Yunanistan'ın en büyük korkusu haline geldi. Türkiye'nin bölgeyi havadan kontrol altına aldığı silahlı insansız hava araçları (SİHA) karşısında adeta çaresiz kalan Yunanistan'dan çarpıcı bir itiraf geldi. İtirafın sahibiyse emekli Korgeneral Evangelos Yeorgusis oldu.

"SİHA'lar Yunan savunmasını sınıyor"
Evangelos Yeorgusis, Ta Nea gazetesi için, "SİHA'lar Yunan savunmasını sınıyor" başlıklı yazı kaleme aldı. SİHA'ların Meriç'ten Meis Adası'na kadar gerçekleştirdiği uçuşlara dikkat çekilen yazıda, "Türkiye, orta ve yüksek irtifada günde ortalama 3-4 uçuş sayesinde düşük bir maliyetle hem Yunan savaş gemilerinin Ege'deki hareketlerini, hem de adalardaki savunma noktalarımızı izleyebiliyor" denildi.

"Ciddi bir baş ağrısı"
Bu uçuşların Yunanistan Savunma Bakanlığı için ciddi bir 'baş ağrısı' haline geldiği vurgulandı. Türkiye'nin aynı zamanda İHA'ların uçuşları sayesinde Ege ile ilgili tezlerini de Yunanistan'a fiilen hatırlattığı ima edildi.

"Yunanistan'ın baş edebilmesi hiç kolay değil"
Yunan F-16'larının maliyeti yüksek olmasına rağmen Türk SİHA'larını gerektiğinde 'tespit ve püskürtme' için üslerinden havalanmak zorunda olduğu vurgulandı. Yazıda Yunanistan'ın bu durum ile baş edebilmesinin hiç de kolay olmadığının altı çizilirken üstelik Ege'de uçan Türk İHA'larının sayısının ve uçuş saatlerinin artırılması halinde durumun daha da zorlaşacağına vurgu yapıldı.

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