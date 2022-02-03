Samsun'daki Atatürk Anıtı'na gidenler, heykel etrafında insan halkası oluşturdu
Halat bağlanarak devrilmeye çalışılan Atatürk Anıtı'nın olduğu bölgeye giden onlarca kişi, heykel etrafında dönerek slogan attı.Abone ol
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir grup provokatör, Atatürk heykelinin ayağına halat bağlayarak devirmeye çalıştı. Halat aracılığıyla otomobille çekilerek yıkılmaya çalışılan heykelle ilgili çalışma başlatıldı.
Saldırganlar ipleri bırakıp kaçarken, Samsun Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalandığı duyuruldu.
Anıta akın ettiler
Ancak olay, saldırganların yakalanmasıyla sona ermedi. Heykele yapılan saldırı girişiminin ardından Mustafa Kemal Atatürk'e sevgisini belli etmek isteyen onlarca kişi, anıtın bulunduğu alana gitti.
"Hastanedeydim duyar duymaz geldim"
Saldırıyı duyar duymaz olay yerine gittiğini gözyaşları içinde anlatan Işık Özkefeli, "Çok üzgünüz gerçekten. Hastanedeydim duyar duymaz geldim. Sesim titriyor konuşurken, şiddetle kınıyoruz. Özellikle Milli Mücadele şehrinde, Samsun halkının Atatürk'e borcunun ifade edildiği bir anıttır." ifadelerini kullandı.
Heykelin etrafında döndüler
Kol kola girerek halka haline gelen vatandaşlar, hep birlikte Atatürk heykeli etrafında dönerek slogan attı.
Heykelin etrafında döndükleri sırada "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ifadelerini kullanan vatandaşların o anları kameraya yansıdı.