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Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini duyurdu

Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini duyurdu

Beşiktaş, Gedson Fernandes ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere 4+1 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı.

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Beşiktaş Kulübü, 1 Temmuz'dan başlamak üzere 4+1 yıllık anlaşmaya vardığı yeni transferi Portekizli futbolcu Gedson Fernandes için Benfica Kulübüne 6 milyon avro ödeneceğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelir, Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50% olarak paylaşılacaktır.”

Gedson Fernandes, gün içinde 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde kiralık olarak formasını giyeceği Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalamıştı.

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