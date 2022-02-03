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Türkiye 3 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 3 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 455 bin 463 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 107 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 142 milyon 522 bin 697'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Şubat 2022 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 463 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 107 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 88 bin 14 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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