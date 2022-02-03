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Peru'da 6,8 büyüklüğünde korkutan deprem

Peru'da 6,8 büyüklüğünde korkutan deprem

Peru'nun kuzeyindeki Moyabamba kentinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezi, 103 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, ülkenin San Martin bölgesine bağlı Moyabamba kentinin 166 kilometre kuzeyinde olduğunu açıkladı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, sarsıntının Ekvador'un Guayaquil kenti ve birkaç kasabasında da hissedildiği bilgisi paylaşıldı.

Peru'da en son 28 Kasım 2021'de 7,5 büyüklüğünde yaşanan depremde 4 kişi yaralamış, 7 kilise ve 3 sağlık tesisiyle birlikte 220 ev zarar görmüş ve bu evlerin 75'i tamamen yıkılmıştı.

Bu ülkede, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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