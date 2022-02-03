Firari CHP'li başkan yardımcısı Burçin Baykal tutuklandı

İSTANBUL Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Erkan Karaaslan liderliğindeki suç örgütünde firari olan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İSTANBUL Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Erkan Karaaslan önderliğindeki suç örgütünün ülke genelinde güncel enflasyon değeri hesaplanmamış haliyle yaklaşık 22 milyon lira değerinde toplamda 80 kamu ihalesi aldığı belirtildi. Yapılan soruşturmada 2015 tarihli mali danışmanlık hizmet alım ihalesinde yaklaşık 170 bin lira, 2016 yılındaki ihalelerde ise yaklaşık 54 bin lira kamu zararının oluştuğu yönünde tespitlere de yer verildi. Kamu zararının güncel değeriyle yaklaşık 1 milyon TL olduğu da kaydedildi.

Dosya kapsamında 28 Aralık 2021 tarihinde 'ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlarının şüphelisi olan 19 kişiye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 17 kişi yakalandı, firari olan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal ise 1 Şubat tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Burçin Baykal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.