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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili'ni tebrik etti. Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum"
"Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum.

Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum."

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