Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum" dedi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili'ni tebrik etti. Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum"
"Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum.
Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum."