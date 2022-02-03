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Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü futbolcularından Omar Elabdellaoui'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı'nda Alanyaspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar Elabdellaoui'nin test sonucu pozitif çıkmıştır" denildi.

Omar Elabdellaoui'nin karantina ve izolasyon süreçlerinin başladığı kaydedildi.

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