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Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Galatasaray Kulübü futbolcularından Omar Elabdellaoui'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.Abone ol
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı'nda Alanyaspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar Elabdellaoui'nin test sonucu pozitif çıkmıştır" denildi.
Omar Elabdellaoui'nin karantina ve izolasyon süreçlerinin başladığı kaydedildi.