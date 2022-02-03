BIST 1.958
DOLAR 13,56
EURO 15,52
ALTIN 787,32
HABER /  POLİTİKA
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiev'de Kırım Tatar heyetini kabul etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiev'de Kırım Tatar heyetini kabul etti

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönüş için geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Boryspil Uluslararası Havaalanı'nda Kırım Tatar heyetini kabul etti.

Abone ol

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin 10'uncu toplantısına katılmak üzere geldiği Ukrayna'da temaslarını tamamladı.

Erdoğan, yurda dönüş için geldiği başkent Kiev'deki Boryspil Uluslararası Havaalanında Kırım Tatar heyetini kabul etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Taşıt kredileriyle ilgili yeni düzenleme geliyor! Otomobil alacaklar dikkat!
Taşıt kredileriyle ilgili yeni düzenleme geliyor! Otomobil alacaklar dikkat!
Mersin'de sahilde erkek cesedi bulundu
Mersin'de sahilde erkek cesedi bulundu
LPG fiyatlarına 40 kuruş zam yapıldı
LPG fiyatlarına 40 kuruş zam yapıldı
Ahmet Ağaoğlu koronavirüse yakalandı
Ahmet Ağaoğlu koronavirüse yakalandı
Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikinci görüşme tarihi belli oldu
Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikinci görüşme tarihi belli oldu
Peru'da 6,8 büyüklüğünde korkutan deprem
Peru'da 6,8 büyüklüğünde korkutan deprem
Palandöken’de otobüs şarampole uçtu: 25 yaralı
Palandöken’de otobüs şarampole uçtu: 25 yaralı
Adetliyken Fatiha okunur mu regl olan kadın hangi duaları okuyabilir?
Adetliyken Fatiha okunur mu regl olan kadın hangi duaları okuyabilir?
İstanbul Bakırköy'de duruşmada tahliye alan şahıs sevinçten kalp krizi geçirdi
İstanbul Bakırköy'de duruşmada tahliye alan şahıs sevinçten kalp krizi geçirdi
Regaib Kandili gecesi kılınacak 12 rekatlık namaz saat kaçta kılınır?
Regaib Kandili gecesi kılınacak 12 rekatlık namaz saat kaçta kılınır?