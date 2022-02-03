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Mersin'de sahilde erkek cesedi bulundu

Mersin'de sahilde erkek cesedi bulundu

MERSİN''in Erdemli ilçesinde deniz kenarında tel örgüye yaslanmış şekilde erkek cesedi bulundu.

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MERSİN''in Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde sahil kenarında sırtı tel örgüye yaslanmış hareketsiz duran bir şahsı fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri şerit çekerek ön inceleme yapmasının ardından şahsın cesedi cenaze aracı ile hastane morguna götürüldü. Hayatını kaybeden şahsın 25 yaşında Zeki K. olduğu belirlenirken kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği bildirildi.

Öte yandan şahsın vücudunda herhangi kesici ve delici bir iz bulunmadığı öğrenildi.

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