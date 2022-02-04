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ABD Büyükelçisi'nin CHP merakı! Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Zeydan Karalar'a gitti

ABD Büyükelçisi'nin CHP merakı! Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Zeydan Karalar'a gitti

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. Karalar, büyükelçi ve eşine Adana kebap ikram etti. Flake, ayağının tozuyla yine CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmişti.

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Yeni göreve başlayan ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından Adana'nın CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı da ziyaret etti. Eşi Cherly Flake ile birlikte Başkan Karalar ve eşi Nuray Karalar'ı ziyaret eden Jeff Flake, kentle ilgili bilgi aldı.

Karalar, Büyükelçi'ye Adana Kebabı yedirdi
Başkan Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar, büyükelçi ve eşine Adana kebabı ikram etti. Ziyaret Seyhan Baraj Gölü manzarasında çekilen fotoğrafla son buldu.

Başkan Karalar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ülkemizdeki görevine yeni başlayan ve Adanamızı ziyarete gelen ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve eşi Cherly Flake’i sevgili eşim Nuray Hanım ile ağırladık" dedi.

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