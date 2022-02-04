Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni kim satın aldı? DEVA Partisi ne yaptı?

ANKARA Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külleyesi'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Metaverse'te Külliye'nin satıldığı ortaya çıktı. Kim ya da kimler aldı bilinmiyor. Ancak onlardan satın almak için yüklü miktarda para ödemek gerekiyor.

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Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, dünyada hızla yayılan Metaverse'de arsa ve mekan satın almalarla ilgili flaş bir haberi paylaştı. "Bu dünyada mülk ya da arazi sahibi olmak bitti, şimdi de sanal evrenlerde tapu sahibi olma moda oldu." diyen Hande Fırat, "Ünlü isimlerin düzenlediği partileri bir kenara bırakıyorum. Ancak sanal evrenlerde arsa, bina, dükkân, tarihi eser, yer alınması adeta çılgınlığa döndü." dedi.

AK parti ve Hükümetin dijital dünyadaki bu çılgınlıkla ilgili harekete geçtiğini yazan Hande Fırat, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Metaverse forumu düzenlenecek. Metaverse, kripto para ve sosyal medyada alım satımlarının nasıl yapıldığı incelenecek. Üstelik alım satımların regüle edilmesi de gündemde" bilgisini paylaştı.

AK Parti'nin sSon MYK Toplantısında AK Parti kurmaylarının, “Şu anda insanlar yurtdışından Meryem Ana Tapınağı’nı, müzeleri satın alıyorlar” dediklerini hatırlatan Hande Fırat şu bomba haberi paylaştı: "AK Partililere benden söylemesi... Sanal evrenlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de çoktan birileri tarafından satın alınmış. Kim ya da kimler aldı bilinmiyor. Ancak onlardan satın almak için yüklü miktarda para ödemek gerekiyor."

Parti Genel Merkezi'ni satın alan tek parti: DEVA...

"Sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi değil, aynı sorunla parti genel merkezlerinin de de karşı karşıya... Öğrenebildiğim kadarıyla DEVA Partisi sanal evrenlerde parti binalarını satın alan tek parti."

"Bunun ne önemi var diyeceksiniz? Örneğin sanal gözlükle sanal evrenlere girenler, AK Parti binasının önünden geçerken, bir sürprizle karşılaşıp “Z” Partisi’nin afişini görebilirler... Benden uyarması...

"Daha da önemlisi belli ki bu sanal evrenler de bir süre sonra bir çatı altında birleşecek. İyi olanlar kazanacak. Türkiye de kendi sanal evrenini bir an önce oluşturmalıdır."