Metaverse'ün dehşetli yüzü! Bir kadın toplu tecavüze uğradı

Metaverse evreninin tüm tehlikeli yönleri gözler önüne serildi. Facebook'un Horizon Venues Metaverse'üne giren 43 yaşındaki dört çocuk annesi Nina Jane Patel sanal ortamda toplu tecavüze maruz kaldı.

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Facebook'un yeni metaverse sanal evren girişimi Meta'nın test kullanıcılarından olan bir kadın programa girer girmez sanal ortamda bir çok erkek tarafından toplu tecavüze uğradığını ileri sürdü.

Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi uygulamaların çatı şirketi olan Meta'nın tepe yöneticisi Mark Zuckerberg yeni girişiminin kullanıcıların sadece ekrana bakmanın ötesine geçerek sanal bir gerçekliğe dalmaları olarak tanımlamıştı.

Son aylarda oldukça popüler hale gelen metaverse'in insanların sanal gerçeklik kaskları, arttırılmış gerçeklik gözlükleri, akıllı telefon uygulamarı gibi cihazlar aracılığıya buluştuğu, çalıştığı ve oyun oynadığı bir ortam olması bekleniyor.

Hatta şirketler metaverse evrenlerde sanal araziler ve NFT dijital sanat eserleri satmaya başladı bile.

Fakat Nina Jane Patel sanal ortamın test kullanıcılar için bile travmatik tecrübeler sunduğunu belirtti. Kendi blogunda başından geçenleri anlatan Patel, Meta'ya girdikten sonra 60 saniye içerisinde erkeklerin sözlü tacizine uğradığını ve diğer avatarların toplu tecavüzüne uğradığını ve fotoğraflarının çekildiğini aktardı.

Patel "Uzaklaşma istediğimde 'hoşlanmamışsın gibi yapma' diye bağırdılar. Gerçeküstü kabus gibi birşeydi," ifadelerini kullandı.

Sanal gerçekliğinin temelde akıl ve vücudun gerçekle sanal tecrübeler arasındaki farkı anlayamaması üzerine tasarlandığını vurgulayan Patel "Bir anlamda fizyolojik ve psikolojik tepkim bunun gerçek hayatta gibi olduğu yönünde oldu," sözlerini kullandı.

Meta Başkan Yardımcısı Vivek Sharma olayın "kesinlikle bir talihsizlik" olduğunu belirterek test kullanıcıların istemedikleri başka kullanıcılarla etkileşime girmesini engelleyen blok özelliğini kullanmasını önerdi.

Kullanıcının uyarılarının kendileri için önemli bir görüş olduğunu vurgulayan Sharma şirket olarak genel kullanıma açmadan önce iyileştirmeler yapmak istediklerini belirtti.

Zuckerbeg metaverse'in internetin geleceği olduğuna inanıyor. Fakat şu an için sadece soyut bir kavram. Metaverse'in gerçekten bir devrim mi olacağı yoksa sadece teknoloji ve oyun meraklılarının ilgi göstereceği bir şey mi olacağını zaman gösterecek.