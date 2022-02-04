BIST 1.970
DOLAR 13,58
EURO 15,57
ALTIN 789,70
HABER /  SPOR
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

2021 Afrika Uluslar Kupası'da finalin adı belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
2021 Afrika Uluslar Kupası'da finalin adı belli oldu

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda normal süresi ve uzatma bölümü golsüz sona eren maçta Kamerun'a penaltılarda 3-1 üstünlük kuran Mısır, finalde Senegal'in rakibi oldu.

Abone ol

Turnuvaya ev sahipliği yapan Kamerun, ikinci finalisti belirleyen maçta Mısır ile karşılaştı.

Olembe Stadı'nda oynanan ve Kamerun'un iki kez direğe takıldığı karşılaşmanın normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz sona erdi. Finale çıkan takımı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.

Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın ilk atışı gole çevirdiği Kamerun'da, Harold Moukoudi, James Lea Siliki ve Clinton N'Jie üst üste üç atıştan yararlanamadı.

Mısır'da ise Zizo, Mohamed Abdel Monem ve Mostafa Lasheen atışları golle sonuçlandırdı.

Mısır Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Galatasaraylı Mustafa Muhammed, Kamerun karşısında 105 dakika sahada kaldı. Mısır Teknik Direktörü Carlos Queiroz, hakeme itirazları nedeniyle 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Karşılaşmayı FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o tribünden takip etti.

Şampiyon, 6 Şubat Pazar günü Olembe Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak​​​​​​​.

ÖNCEKİ HABERLER
Cuma mesajları en yeni resimli kısa cuma tebrik sözleri-Cuma mesajları hadisli hayırlı cumalar
Cuma mesajları en yeni resimli kısa cuma tebrik sözleri-Cuma mesajları hadisli hayırlı cumalar
Finansal Özgürlük İçin Kripto Yatırımı!
Finansal Özgürlük İçin Kripto Yatırımı!
Rusya'nın Ukrayna işgali için sahte video hazırlıyor iddiasına kanıt gösteremedi munabirle atıştı
Rusya'nın Ukrayna işgali için sahte video hazırlıyor iddiasına kanıt gösteremedi munabirle atıştı
Mehmet Ceyhan'dan Molnupiravir'e itiraz! Bakan Koca kullanılacağını duyurmuştu
Mehmet Ceyhan'dan Molnupiravir'e itiraz! Bakan Koca kullanılacağını duyurmuştu
Fenerbahçe Beko İtalya deplasmanında destan yazdı
Fenerbahçe Beko İtalya deplasmanında destan yazdı
ABD Büyükelçisi'nin CHP merakı! Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Zeydan Karalar'a gitti
ABD Büyükelçisi'nin CHP merakı! Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Zeydan Karalar'a gitti
Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni kim satın aldı? DEVA Partisi ne yaptı?
Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni kim satın aldı? DEVA Partisi ne yaptı?
Üst üste 4 üst düzey isim istifa etti! İngiltere'de Başbakanlık boşaldı
Üst üste 4 üst düzey isim istifa etti! İngiltere'de Başbakanlık boşaldı
Sarıyer’de sokakta çatışma! Çöp atmaya çıkan 14 yaşındaki kız çocuğu boynundan vuruldu
Sarıyer’de sokakta çatışma! Çöp atmaya çıkan 14 yaşındaki kız çocuğu boynundan vuruldu
İzmir’de silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
İzmir’de silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti