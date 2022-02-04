Kafeler ekonomik sıkıntıya böyle çözüm buldu: İki çay içiyorsan, yarım saat otur s… git!

Nişantaşı'da bazı kafelerde ekonomik sıkıntı gerekçe gösterilerek masalara en az 30 liralık siparişle 30 dakika oturma kuralı getirildi. Kafelere giden müşteriler masalarda bu notu görünce şaşkına uğruyor.

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Kafeler ve restoranlar da zamlardan nasibini aldı. Elektrik, doğal gaz, market gibi pek çok alanda gelen zamlar son tüketiciye de yansıyor. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel kafe ve restoranlardaki çılgın zamları köşesine taşıdı. Tezel getirilen kuralı "Mekan sahibi resmen, iki çay içiyorsan, yarım saat otur s… git" demiş!" diyerek eleştirdi.

Hep market fiyatlarını tartışıyoruz ama kafe ve restoranlardaki çılgın zamları konuşan yok. Sıradan mekanlarda bile meşrubat 15 liradan, kahveler 20 liradan başlıyor!

Soğan zarı inceliğinde sucuk ve kaşarın olduğu gariban tost bile 20 lira! Milli içeceğimiz çay 8-10 lira. Döner, pide, pizza, hamburger 40 liradan başlıyor! Tamam, her şeyin fiyatı arttı, başta pandemi kapanmalarının açısını çıkarıyordunuz! Ama bu kadar olmaz ki! Dört bardak çayla bir kilo çayın parası çıkarılmaz ki!cÇılgın zam yapmak da yetmemiş, Nişantaşı'nda bir kafe masada oturma süresini 30 dakikayla sınırlamış!



Siyasetçi Ufuk Uras da Twitter'dan "Böyle bir çiğlik ancak Nişantaşı'nda olur" diye paylaşım yaparak duruma tepki gösterdi. Notta "Masa işgal süresi 30 dakika ile sınırlıdır. Asgari tüketim 30 TL'dir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" yazıyor. Uras'ın arkadaşı garsona "Kronometreyi başa mı alacaksınız, bu ne rezalet" demiş. Çalışanlar da mahcup tabii! Peki, bu hesapla 60 lira yer içersek bir saat mi oturacağız? Bu notu görünce normalde o masaya oturmamak lazım! En pahalı çayı, kahveyi sat ama böyle saygısızca not koyma!





