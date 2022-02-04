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Bugün itibariyle LPG'ye zam geldi! 2 Şubat'ta benzin ve motorin zamlanmıştı

Bugün itibariyle LPG'ye zam geldi! 2 Şubat'ta benzin ve motorin zamlanmıştı

4 Şubat 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Otogaz/LPG fiyatlarına 40 kuruş zam yapıldı. Önceki gece de benzin ve motorin litre fiyatları zamlanmıştı.

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Benzin ve motorine yapılan zamdan sonra, LPG fiyatlarına da zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS), 4 Şubat 2022 tarihi itibariyle Otogaz/LPG'nin litre fiyatına 40 kuruş zam yapıldığını duyurdu. LPG'nin litre fiyatına gelen 40 kuruş zamdan sonra LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 9,09 liradan 9,49 liraya, İstanbul'da ortalama 9,05 liradan 9,45 liraya ve İzmir'de 8,93 liradan 9,33 liradan işlem görecek. 

2 Şubat 2022 itibariyle de benzin ve motorine zam gelmişti. Fiyatlar şöyle olmuştu
Yapılan son zam ile birlikte İstanbul’da benzinin litresi 14,05 liradan 14,44 liraya yükselirken Ankara'da 14,14 liradan 14,53 liraya, İzmir’de ise 14,15 liradan 14,54 liraya çıkarıldı.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 14,32 liradan 14,64 liraya yükseldi. Motorin Ankara'da 14,39 liradan 14.71 liraya çıktı ve İzmir, fiyatlarını 14,38 liradan 14,70 liraya güncelledi.

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