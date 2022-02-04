İstanbul'da duruşmada tahliye alan şahıs sevinçten kalp krizi geçirdi

İSTANBUL Bakırköy'de ağır ceza mahkemesinde yargılanan ve kalp hastası olduğu öğrenilen tutuklu sanık A.S. (52), mahkemenin tahliye kararı sonrası kalp krizi geçirdi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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İSTANBUL Bakırköy Adalet Sarayı 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada kalp hastası olduğu da öğrenilen 52 yaşındaki tutuklu sanık A.S., mahkemenin kendisi hakkında tahliye kararı vermesi üzerine kalp krizi geçirdi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri duruşma salonunun olduğu kata gelerek ilk müdahaleyi burada yaptı. Müdahalenin ardından jandarma ekiplerinin de yardımıyla ambulansa taşınan A.S. hastaneye kaldırıldı.