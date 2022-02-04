MAK Danışmanlık anket şirketinden AK Parti'ye oy uyarısı: Sıtma devri değil!

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek artık son anda yapılan düzenlemelerin oy olarak dönmeyeceğini söyledi.

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MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, son dönemde anketlerde oy kaybı yaşayan AK Parti'nin durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Seçime çeyrek kala yapacağınız düzenlemeler milletin bir kısmının sıkıntılarını çözse de oy olarak dönmez" uyarısında bulunan Mehmet Ali Kulat, "Demedi demeyin Eğer niyetiniz "ölümü gösterip sıtmaya razı etmek ise..." Bilesiniz ki devir SITMA devri değil. Sitma ne ki; bu millet koskoca CORONA ya kafa tutuyor... Seçime çeyrek kala yapacağınız düzenlemeler milletin bir kısmının sıkıntılarını çözse de OY olarak dönmez" ifadelerini kullandı.

İşte Kulat’ın o paylaşımı…

MAK'ın son anketi

MAK Araştırma'nın, 8-17 Ocak tarihleri arasında yaptığı ankete göre Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın gerisine düştü. Katılımcıların yüzde 64'ü ise parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini söyledi.

Ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın oy oranı % 39.1 (AKP % 31.9, MHP %7.2) olarak hesaplandı. Millet İttifakı'nın iki büyük bileşeninin desteği de % 39.5 (CHP % 24.4 ve İYİ Parti % 15.1) oranında ölçüldü. Ankette HDP'nin oy oranı % 9.3, DEVA Partisi'nin % 3.4, Gelecek Partisi'nin % 2.6, Saadet Partisi'nin % 1.3, Hüdapar'ın % 0.9, BTP'nin % 0.8, YRP'nin % 0.7, Memleket Partisi'nin % 0.5, BBP'nin % 0.5, DP'nin % 0.4 ve TDP'nin % 0.3 çıktı.