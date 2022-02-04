Saat veren Meteoroloji uyardı çok kuvvetli kar yağışı geliyor! Rize, Trabzon, Bolu dikkat!
TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre tüm yurtta sıcaklık düşüyor. Trabzon, Rize başta olmak üzere bazı şehirlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da ise hafta sonu güneşli ve soğuk bir hava hakim olacak. Peki İstanbul'a yeniden kar gelecek mi?
TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgiye göre yurdun pek çok bölgesinde yoğun kar yağışı etkili olacak. O illerden bazıları Rize, Trabzon, Artvin, Hakkari ve Şırnak. Peki İstanbul'da durum ne? Yeniden kar gelecek mi?
Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski için uyarı yapıldı.
Bu iller dikkat! Yoğun kar yağışı geliyor: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgiye göre Hakkari, Şırnak, Trabzon, Rize, Artvin, Van, Giresun'da yoğun kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli sağanak bekleniyor: Marmara'nın doğusu,İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz,Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta'da kuvvetli sağanak etkili olacak.