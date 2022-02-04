Sabah yazarı Dilek Güngör: Elektrikte, KDV ve BTV oranları gözden geçirilebilir

Elektrik faturaları cep yakmaya devam ederken vatandaşlar ise duruma tepki gösteriyor. Kendisine bu konuda sürekli olarak yazanlar olduğunu belirten Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör k "Hükümet, KDV konusunda kapsamlı bir çalışma yapıyor. En azından belli bir süreliğine elektrikte, KDV ve BTV oranları da bu çerçevede gözden geçirilebilir" dedi.

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Sabah yazarı Dilek Güngör, yüzde 127 zam yapılan ve vatandaşların şikayetçi olduğu elektrik faturalarında vergilerin düşülmesine dair önerisini gündeme getirdi. Güngör, bugünkü köşe yazısında “Kademeli tarifeyle hükümet vatandaşı bir nebze rahatlatmaya çalışsa da dükkan sahibi olanlar, restoranlar, bakkallar zor durumda” şeklindeki görüşünü dile getirdi.



Her gün kendisine bu konuda yazanlar olduğunu ifade eden Güngör, “Pandemide aylarca kapanan dükkanını döndürmeye, o dönemde aldığı banka borçlarını ödemeye çalışan esnaf, şimdi de yüksek elektrik faturalarıyla boğuşuyor. En yüksek elektrik birim maliyetini onlar ödüyor. Kimine aylık cirosu kadar, kimine dükkan kirası kadar fatura gelmiş durumda” ifadelerini kullandı. Elektrikteki tarifelere dair örnekler veren Güngör, şunları yazdı:

Son artışlarla birlikte küçük ticarethanelerde elektrik birim maliyeti vergiler hariç 2.23 TL. Ev veya ticarethane aboneleri için belediyeye tüketim tutarı üzerinden yüzde 5 elektrik tüketim vergisi (BTV) ödeniyor. Sanayi grubu abonelerinden yüzde 1 vergi alınıyor. Elektrik faturasında bir başka kalem de KDV. Tüm bedel ve vergiler toplamı üzerinden hesaplandığı için KDV, fatura tutarını en fazla etkileyen vergi kalemi.

Bu da yüzde 18 oranında alınıyor. Vergileri de ekleyince esnafın birim elektrik maliyeti 2.74 TL'ye çıkıyor. Sanayide bu rakam 2.28 TL. Meskenlerde ise ilk kademe 1.37, ikinci kademe 2.06 TL.***

Dedim ya, bu en pahalı abonelik grubu... Sanayide ve meskenlerde birim maliyet daha düşük...

Esnafı rahatlatmak için burada bir formül düşünülebilir mi?

Biliyorsunuz, hükümet KDV konusunda kapsamlı bir çalışma yapıyor.

En azından belli bir süreliğine elektrikte, KDV ve BTV oranları da bu çerçevede gözden geçirilebilir. Bu sağlanırsa, özellikle küçük işletmelerin elektrik faturalarında ciddi bir rahatlama olur.

Avrupa'da bazı ülkelerde benzer uygulamalar var. Tüketiciler yükselen enerji fiyatlarına karşı vergi azaltarak korunuyor. Örneğin, Belçika elektrikte katma değer vergisini düşürmeyi planlıyor. Keza İngiltere hanelerin yaklaşık yüzde 80'i için belediye vergi faturalarında 150 pound indirim içeren bir önlem paketi hazırladı. Avrupa Komisyonu yüksek enerji vergilerinden yoksul kesimin muaf tutulması da dahil olmak üzere birkaç konuyu tartışıyor. Hollanda, 8 milyon hanesi için enerji vergilerini düşürdü. Polonya ve İspanya da vergi indirimleri yaptı.