İstanbul Valiliği'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma! İzinsiz yardım kampanyası

İstanbul Valiliği, İBB'nin AVM'lere yerleştirilen kiosklarla (dokunmatik ekranlı cihazlar) izinsiz şekilde yardım toplanması ile ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Abone ol

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Vakfı tarafından 2 alışveriş merkezine yerleştirilen kiosklarda, dijital yöntemle yardım toplanması faaliyetinin herhangi bir izin alınmadan gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini ve yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce, İBB iştiraklerinden İSBAK AŞ aracılığıyla geliştirilen ve İstanbul Vakfınca kentteki 2 alışveriş merkezine yerleştirilen kiosklarla dijital yöntemle yardım toplandığının belirlendiği kaydedildi.

"Yardım toplama faaliyeti izin alınmadan yapıldı"

İBB'nin sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda da yer alan bahse konu yardım toplama faaliyetinin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu gereğince izne tabi olduğu ancak herhangi bir izin alınmaksızın gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle 2860 sayılı Kanunun 6. maddesi 2. fıkrasında yer alan 'İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır.' hükmü gereğince başlatılan yasal işlemler devam etmektedir."

KİOSK Nedir?

Yeni kimlik işlemlerinde kullanılan KİOSK, Türkçe'de 'köşk' anlamına geliyor. İngilizce'de ise 'büfe' anlamına gelen bu cihazlar, kimlik işlemlerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış olup, kabinlerin içerisine endüstriyel bilgisayarların konulmasıyla oluşturulmuştur. Dokunmatik ekranlı ya da özel klavyeli olarak dizayn edilebilen KİOSK, insanların hayatını kolaylaştırmak için yapılmıştır.

Bankalarda sıramatik olarak görebileceğiniz cihazlar aslında KİOSK'tur. Bankaların kullandığı bu sistem sayesinde insanlar karışıklığı yol açmadan sıraya giriyorlar. Bankamatikler de KİOSK olarak görülebilir.