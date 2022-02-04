4 Ocak altın yükseliyor! Gram altın 780 lira oldu devamı gelir mi İslam Memiş'ten bomba açıklaması
FED'in faiz kararı sonrası ons altında yaşanan yükseliş gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın 780 lira seviyelerine kadar ulaştı. Peki yükseliş devam edecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş önemli açıklamalar yaptı.
Altın yeniden yükselişe geçti. Gram altın 800 TL'ye doğru gidiyor. Piyasa uzmanlarına göre yeni yılda altın fiyatları için iki seçenek söz konusu.
19
İlki altın fiyatlarında yaşanması muhtemel düşüş. Diğer seçenek ise altının enflasyon baskısı altında kalması.
29
4 Ocak 2022 haftanın son işlem gününde gram altın 781,73, çeyrek altın 1.290,00 lira, yarım altın 2.580,00, cumhuriyet altını da 5.142,00 liradan alıcı buluyor.
39
Piyasa Uzmanı İslam Memiş yükselişe geçen altın fiyatları için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:
49