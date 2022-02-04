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50 TL'ye satılıyor! Eskişehir'de yağışlar sonrası talep patladı: Bu yıl çok bereketli olacak gibi.

50 TL'ye satılıyor! Eskişehir'de yağışlar sonrası talep patladı: Bu yıl çok bereketli olacak gibi.

Yağışların bol olmasından dolayı Eskişehir’de bereketli geçeceği beklenilen sezon öncesi fidan satışları arttı. Vatandaşlar özellikle meyve fidanlarına yoğunluk gösterdi.

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Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de etkili olan yağışlarla birlikte önümüzdeki ayların bereketli geçeği düşüncesi fidan satışlarını arttırdı. Toprağın donunun çözülmesiyle yakın zamanda başlayacak fidan dikimleri için vatandaşların son zamanlarda özellikle meyve fidanlarına yoğun talep gösterdiği öğrenildi. 15 yıldır fidan satışı yapan Gökhan Yemencioğlu kurak geçen yıllara nazaran bu yılın bol yağışlı olduğunu ifade etti. Erik, ayva, ceviz gibi fidanların satışında yoğunluk yaşandığını ifade eden Yemencioğlu, talepten memnun olduğunu ifade etti.

Konuyla alakalı konuşan tecrübeli esnaf Gökhan Yemencioğlu, “Bu yıl çok bereketli olacak gibi. Bol bol yağış aldı toprak. Bu durumdan çok mutluyuz. Yağışlar sonrası da fidan satışlarımız arttı. Özellikle meyve fidanlarının satışında yoğunluk oluştu. Kiraz, badem, elma, kayısı gibi meyve fidanlarının yanı sıra çam fidanlarının satışları da tatmin edici bir düzeyde. Fidan fiyatlarımız 25 ile 50 lira arasında değişiyor” diye konuştu.

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