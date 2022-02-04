Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'balıkçıda yemek' açıklaması: Ekrem Bey dozerin başında mı duracaktı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar felaketi yaşanırken balıkçıda İngiliz büyükelçiyle yemek yemesine ilişkin "Haberim vardı" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, İmamoğlu'na yönelik eleştiriler için "Dozerin başında mı duracaktı?" dedi.

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İstanbul'da kar felaketi yaşanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, balıkçıda yemek yerken görüntülenmesi tartışmalara neden oldu. İmamoğlu’nun İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile 3 saatlik görüşmesi gündemdeki yerini koruyor.

Tepkilere neden olan o görüşmeye ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun görüşmesine destek çıktı.

"Dozerin başında mı duracaktı?"

TV100 yayınına katılan Kılıçdaroğlu, "Her kar yağışından sonra kentte olağanüstü bir durum vardır. Katıldığı yemekten haberim vardı. Ekrem Bey önemli kararlar alırken genel başkana haber verir. Kaldı ki Ekrem Bey gidip dozerin başında mı duracaktı? Hayır, yönetecekti orayı. Binlerce kişi havaalanında sloganlar attı, Türkiye'nin itibarını sorguladı. THY'nin ne kadar yetersiz olduğunu gördü ama bunlar hiç konuşulmadı, Ekrem Bey'in yemeği konuşuldu." dedi.

Kılıçdaroğlu, “Ben zaten 'Telefonlarımız dinleniyor' diye söylüyordum ama izlendiğimizi de düşünemiyordum. MOBESE de gösterdi ki izleniyoruz. Bu da devletin parti devleti olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu aksini söylemişti

İmamoğlu, CHP Genel Başkanı'nın haberinin olup olmadığına ilişkin soruya "Benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin" diyerek Kılıçdaroğlu'nun haberinin olmadığını söylemişti.

İmamoğlu'nun MOBESE tepkisi

İmamoğlu'nun özel hayatı ihlal suçlamasıyla tepki gösterdiği mobese görüntülerinde kar küreme aracının her 10 dakikada bir balıkçı restoranın bulunduğu sokağı temizlediği görülüyordu.