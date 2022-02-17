BIST 2.048
DOLAR 13,62
EURO 15,50
ALTIN 828,03
HABER /  GÜNCEL

Erzurum'da Kur'an Kursunda 7 çocuğa tecavüz! Palandöken Müftüsü dahil 7 kişi açığa alındı

Erzurum'da Kur'an Kursunda 7 çocuğa tecavüz! Palandöken Müftüsü dahil 7 kişi açığa alındı

ERZURUM Palandöken'de Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda yedi çocuğun tecavüze uğramasının ardından Palandöken Müftüsü dahil 7 kişi açığa alındı.

Abone ol

Erzurum Palandöken'de Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda yedi çocuğun istismara uğramasına ilişkin haberlerin ardından Palandöken Müftüsü dahil 7 kişi açığa alındı.

Kur'an Kursunda çocuklara şiddet uygulayan yurt idarecileri hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan soruşturma izni beklenmesinden vazgeçildiğini yazmıştı. Yurt müdürleri N.K. ve H.P. ile temizlikçi U.G. için işkence suçundan soruşturma başlatılmıştı.

İlgili Haberler
7 öğrencinin tecavüze uğradığı Kur'an Kursu'nda işkence! Kur'an'la dövüp Kur'an'ı yere atıyordu Erzurum'da Kur'an kursunda 7 erkek çocuğa tecavüz! Hem de kameraya çektirdi
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li Aykut Erdoğdu: HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım
CHP'li Aykut Erdoğdu: HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım
Rus lider Putin Türkiye'ye ne zaman gelecek? Kremlin'den açıklama
Rus lider Putin Türkiye'ye ne zaman gelecek? Kremlin'den açıklama
Recep ayında çekilecek tesbihler hangi gün hangi tesbih çekilir?
Recep ayında çekilecek tesbihler hangi gün hangi tesbih çekilir?
Antalya'da paylaştığı fotoğraf başını yaktı! 420 bin TL ceza yedi
Antalya'da paylaştığı fotoğraf başını yaktı! 420 bin TL ceza yedi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş uyarı: Rusya saldırmaya bahane arıyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş uyarı: Rusya saldırmaya bahane arıyor
Hindistan'ta düğünde facia! En az 13 kişi öldü
Hindistan'ta düğünde facia! En az 13 kişi öldü
Miraç Kandili ne zaman Diyanet 2022 kandil günleri takvimi
Miraç Kandili ne zaman Diyanet 2022 kandil günleri takvimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken Mansur Yavaş'tan 'Biz yaptık' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken Mansur Yavaş'tan 'Biz yaptık' paylaşımı
Tevfik Göksu: İSKİ'nin İstanbul'da suya yüzde 175 zam teklifi reddedildi
Tevfik Göksu: İSKİ'nin İstanbul'da suya yüzde 175 zam teklifi reddedildi
Türkiye'de ve dünyada bir ilki yaptı! Günde 2 TL'ye evi ısıtıyor: 1000 yıl dayanıyor
Türkiye'de ve dünyada bir ilki yaptı! Günde 2 TL'ye evi ısıtıyor: 1000 yıl dayanıyor