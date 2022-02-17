Erzurum'da Kur'an Kursunda 7 çocuğa tecavüz! Palandöken Müftüsü dahil 7 kişi açığa alındı
ERZURUM Palandöken'de Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda yedi çocuğun tecavüze uğramasının ardından Palandöken Müftüsü dahil 7 kişi açığa alındı.Abone ol
Erzurum Palandöken'de Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda yedi çocuğun istismara uğramasına ilişkin haberlerin ardından Palandöken Müftüsü dahil 7 kişi açığa alındı.
Kur'an Kursunda çocuklara şiddet uygulayan yurt idarecileri hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan soruşturma izni beklenmesinden vazgeçildiğini yazmıştı. Yurt müdürleri N.K. ve H.P. ile temizlikçi U.G. için işkence suçundan soruşturma başlatılmıştı.