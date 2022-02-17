Recep ayında çekilecek tesbihler hangi gün hangi tesbih çekilir?

3 aylar olarak adlandırılan arınma aylarının ilki Recep ayı 2 Şubat'ta başladı. İçinde hem Regaip hem de Miraç kandilinin olduğu Recep ayı 4 Mart'ta sona erecek. Recep ayının 26. gecesi ise kinci kandil Miraç Kandili idrak edilecek. 11 ayı sultanı Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.

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Müslüman aleminin heyecanla beklediği, günahlardan arınmak, temizlenmek için fırsat sunan 3 aylar 2 Şubat'ta Recep ayı ile başladı. Recep ayı içinde olan ikinci kandil Miraç Kandili 27 Şubat'ta idrak edilecek. Bu arınma aylarını hakkıyla geçirmek isteyen müslümanlar Recep ayından hangi ibadetler yapılır, hangi tesbihler çekilir araştırması yapıyor. Peki, Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? 3 aylar tesbihine nasıl başlanır? İşte, üç aylarda çekilecek tesbih ve zikirler…

3 aylar tesbihine nasıl başlanır: 3 aylarda günahların affı samimiyetle istenip Allah rızası için 111 defa 'Allahümme Salli Ala Muhammed' diye Peygamber Efendimize (s.a.v.) salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' esması zikredilerek tesbih çekilir.

Üç aylarda çekilecek tesbihler: 3 aylar boyunca her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir.

3 aylar tesbihinde Ramazan Bayramı’na yakın günlerde 90 bin kelime-i tevhid "La ilahe İllallah" tesbih çekilir.

Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.

Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'

Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'

Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'

Şabanayının ilk 10 günü 100 defa 'Ya latifu celle şanühü'

Şaban ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya rezzaku celle şanühü'

Şaban ayının son 10 günü 100 defa 'Ya azizü celle şanühü'

Ramazan ayının ilk 10 günü 100 defa 'Ya erhame'r- rahimin'

Ramazan ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya gaffarü'z- zünüb'

Ramazan ayının son 10 günü 100 defa 'Ya 'atika'r- rikab'