BIST 2.048
DOLAR 13,62
EURO 15,50
ALTIN 828,03
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası ocak ayı rezerv miktarını açıkladı

Merkez Bankası ocak ayı rezerv miktarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak 109,7 milyar dolara geriledi.

Abone ol

TCMB tarafından, Ocak 2022 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 azalarak 109,7 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 2,4 azalışla 63,3 milyar dolara düşerken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 0,3 artışla 38,6 milyar dolara çıktı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) ocakta bir önceki aya göre yüzde 3 azalarak 27,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 21,7 milyar doları anapara, 5,6 milyar doları faizden oluştu.

Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 63 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 29,3 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,6 azalarak 54,7 milyar dolar oldu.​​​​​​​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
File market BİM'in mi File'nin sahibi Mustafa Latif Topbaş mı?
File market BİM'in mi File'nin sahibi Mustafa Latif Topbaş mı?
Cep yakan sebze fiyatları geriledi! 40 TL'den 15 TL'ye düştü: KDV’nin indirilmesi etkili oldu
Cep yakan sebze fiyatları geriledi! 40 TL'den 15 TL'ye düştü: KDV’nin indirilmesi etkili oldu
Tarladan 2 liraya çıkan salatalık, nasıl 30 liraya satılıyor?
Tarladan 2 liraya çıkan salatalık, nasıl 30 liraya satılıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Erdoğan'ın cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Erdoğan'ın cenazesine katıldı
Optimar'dan bomba anket! 'Ekonomi kötü' yüzde yüzde 75'i aştı, zamlara tepki yüzde 80'e çıktı
Optimar'dan bomba anket! 'Ekonomi kötü' yüzde yüzde 75'i aştı, zamlara tepki yüzde 80'e çıktı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bilal Erdoğan yeni kurulan Darülaceze Şefkat Vakfı'nın da yönetimine girdi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bilal Erdoğan yeni kurulan Darülaceze Şefkat Vakfı'nın da yönetimine girdi
93 bin TL maaşlı Yusuf Yerkel iş başı yapamıyor! Almanya'da 2. protesto: 'Treter' lakabı takıldı
93 bin TL maaşlı Yusuf Yerkel iş başı yapamıyor! Almanya'da 2. protesto: 'Treter' lakabı takıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su indirimi için AK Partili belediyelere flaş talimat!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su indirimi için AK Partili belediyelere flaş talimat!
Yargıtay radar bilgilerini paylaşan trafik polisine verilen cezayı bozdu
Yargıtay radar bilgilerini paylaşan trafik polisine verilen cezayı bozdu
4C emekli aylığı hesaplama robotu emekli aylığı kaç para alırım?
4C emekli aylığı hesaplama robotu emekli aylığı kaç para alırım?