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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su indirimi için AK Partili belediyelere flaş talimat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili belediyelere suda indirim yapılması talimatı verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
-Ekonomik dalgalanmalar ve hayat pahalılığı nedeniyle sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Dünkü kabine toplantısı sonrası yeni adımları milletimizle paylaştık. Birçok müjdeler açıkladık.

-Tüm AK Partili belediyelere uygulamaları süratle yaygınlaştırma çağrısı yapmak istiyorum. Su tarifelerinde, biz ne muhalefetiz ne şuyuz buyuz AK Partiyiz. En az KDV indirimi kadar şartları uygun olan bunun da üzerinde indirim yaparak enflasyonla mücadelede katkıda bulunmalıdır.

-İstanbul yüzde 25'in üzerinde zam talebiyle geldi. Meclis'te ağırlık bizde olduğu için arkadaşlarımız evet demediler. Biz vatandaşlarımızın huzurunu istiyoruz. Seçim öncesi suya ekmeğe indirim dediler. Ağaları da çıktı Şanlıurfa'yı bize verin elektriği bedava verelim dedi.

-Sen koltuğa oturunca unutanlardan oldun, söz vermiştin. Zam talebiyle işi Meclis'e getirdin arkadaşlarımız evet demedi. Türkiye AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle su parasında vatandaşımızı aydınlatacağız. Bizimki lafta kalmaz.

-Marketler çarşı pazar vatandaşa zulmetmeye devam ediyorsa sırtına bineceğiz, denetimlere devam edilecek.

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