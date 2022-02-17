16 yaşındaki Sıla Şentürk eski nişanlısı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü! İşte vahşetin nedeni...

Sıla devlet korumasındaydı

Hüseyin Can Gökçek cezaevinden tahliyesinin ardından Sıla ile barışmak istedi ancak genç kız bunu kabul etmedi. Tehditler başlayınca da Sıla Şentürk devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi. Sıla, 2 hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmesi için ailesinin talebi üzerine yurttan alındı. Giresun’un merkeze bağlı Erikliman köyündeki babaannesinin yanına gitti.