16 yaşındaki Sıla Şentürk eski nişanlısı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü! İşte vahşetin nedeni...
GİRESUN'da tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran bir vahşet yaşandı. Evde yatalak hasta babaannesine bakan Sıla Şentürk (16), daha önce ailesinin zoruyla nişanlandığı eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. 10 ayrı suçtan kaydı olan katil Gökçek'in, genç kızın hayatını cehenneme çevirdiği ortaya çıktı. İşte kan donduran cinayetle ilgili son bilgiler...
Giresun'da yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk ile Hüseyin Can Gökçek (21), geçen yıl internetten tanıştı. Burada arkadaşlıklarını ilerlettiler. Ankara’da yaşayan Hüseyin Can Gökçek, Giresun’a giderek Sıla’nın ailesiyle tanıştı. Yaşı küçük olan Sıla, daha sonra ailesinin zoruyla Hüseyin Can Gökçek ile nişanlandırıldı.
Hüseyin Can Gökçek, geçen yıl Sıla’yı kaçırdı. Ailesinin şikayeti üzerine ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’ suçundan Hüseyin Can Gökçek tutuklandı. Nişan bozuldu. Ancak Sıla’nın ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine Gökçek, tutuksuz yargılanmak üzere 3 ay önce serbest bırakıldı.
Sıla devlet korumasındaydı
Hüseyin Can Gökçek cezaevinden tahliyesinin ardından Sıla ile barışmak istedi ancak genç kız bunu kabul etmedi. Tehditler başlayınca da Sıla Şentürk devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi. Sıla, 2 hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmesi için ailesinin talebi üzerine yurttan alındı. Giresun’un merkeze bağlı Erikliman köyündeki babaannesinin yanına gitti.
Barışmayı reddedince boğazını kesti
Tehditlerini sürdüren Hüseyin Can Gökçek, önceki gün Ankara’dan Giresun’a gitti. Gökçek, izini bulduktan sonra dün sabah saatlerinde kent merkezinden taksi tutarak gittiği Erikliman köyünde, Sıla ile görüşmek istedi. Gökçek, barışma teklifini kabul etmeyen Sıla ile tartışmaya başladı. Daha sonra da üzerindeki bıçağı çıkarıp hunharca genç kızın boğazını kesti.