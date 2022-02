16 yaşındaki Sıla Şentürk eski nişanlısı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü! İşte vahşetin nedeni...

Giresun'da yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk ile Hüseyin Can Gökçek (21), geçen yıl internetten tanıştı. Burada arkadaşlıklarını ilerlettiler. Ankara’da yaşayan Hüseyin Can Gökçek, Giresun’a giderek Sıla’nın ailesiyle tanıştı. Yaşı küçük olan Sıla, daha sonra ailesinin zoruyla Hüseyin Can Gökçek ile nişanlandırıldı.