Şanlıurfa Siverek'te elektrik faturası nedeniyle camiye icra geldi!

Sonunda bu da oldu dedirten bir haber geldi. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş (DEDAŞ) Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Bayırözü Kırsal Mahallesi Camisi'ni elektrik borcu nedeniyle icraya verdi. Olayın haber olmasının ardından Dicle Elektrik, icraya konu olan elektrik borcunun aydınlatma değil, ısıtma sistemine ait olduğunu, buna rağmen icra takibinin kaldırıldığını duyurdu.

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Son dönemde artan elektrik faturaları tartışması Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen bir haberle daha da ilginç bir hale geldi. Bölgenin elektrik dağıtım iyini yapan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., Siverek ilçesine bağlı Bayırözü Kırsal Mahallesi Camisi'ni elektrik borcu nedeniyle icraya verdi.

Mil Diyanet-Sen İlçe Başkanı Ebubekir Çilenti, "Siverek ilçemizin Bayırözü Köyü Camiinin ısıtma sayacı faturası icralık oldu, cami ve cemaati enerjinin kesilmesiyle karşı karşıya kaldı" dedi. Camilerin devlet kurumu olduğunu belirten Çilenti, "Camilerin de ısıtma ve soğutmada kullanılan tüm enerji giderlerini (elektrik, kömür, doğalgaz vb.) genel bütçeden ödemelidir” diye konuştu.

Dicle elektrik: İcra takibi durduruldu

Dicle Elektrik, icra eşlemiyle ilgili yaptığı açıklamada, icraya konu olan elektrik borcunun aydınlatma ve ezan ses sistemi ihtiyacı için olmadığına, ısıtma sistemine ait olduğuna dikkat çekerek, buna rağmen icra takibinin kaldırıldığını duyurdu.

Camilerde iki ayrı sayaç var

Şirketten yapılan açıklamaya göre, camilerde biri aydınlatma ve ses sistemi, diğeri ise ısıtma ve soğutmada kullanılan elektriği ölçmek üzere iki ayrı sayaç bulunuyor. Aydınlatma ve ezan okumaya yarayan ses sistemindeki tüketimlere ait elektrik giderini Diyanet İşleri Başkanlığı karşılarken, ısıtma ve soğutma gibi iklimlendirmede kullanılan elektrik giderini ise cemaat karşılıyor.

Sistemde cami olduğuna ilişkin bir bilgi yok

Şirket açıklamasında, Bayırözü Köyündeki caminin iklimlendirmeye ait elektrik aboneliğinin ödenmeyen elektrik faturasının 8 bin 82 liraya ulaştığı belirtilerek, yapılan ihtarların ardından yönetmeliklere uygun olarak icra takibi başlatıldığı kaydedildi.

Ayrıca sistemde kayıtlı abonenin unvanında “cami” veya “hayır kurumu” benzeri bir ibare de bulunmadığı belirtildi. Elektrik şirketi, söz konusu aboneliğin Bayırözü köyü camisine ait olduğunun belirlenmesi üzerine hassasiyet gösterilerek icra takibinin sonlandırıldığını, bundan sonra benzer sorunların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Aydınlatma giderlerini Diyanet karşılıyor, diğer giderler cemaate ait

Genel Aydınlatma Yönetmeliği’nin 1’nci bölüm 7’nci maddesi ibadethanelerde elektrik tüketimini düzenliyor: “Toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatma tesislerinin yapımı, işletilmesi ve giderleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir.” Bu kapsam dışında kalan tüketimler ise Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usül ve Esaslar’ın 4’ncü maddesi uyarınca mesken abone grubu kapsamında yer aldığı belirtildi.