File Market kimin sahibi ve ortakları kimdir? File Market kaç şubesi var?

Son 5 yıldır Türkiye'nin birçok yerinde şube açan ve hızla büyümeye devam eden File Marketler kimin, sahibi kim soruları vatandaşlar tarafından merak edildi. File Marketleri, BİM marketlerinin 2015 yılında müşterilerine satış sunduğu farklı bir yeni modelidir. Bu nedenle File marketlerin sahibi de Mustafa Latif Topbaş'tır.

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Türkiye'nin özellikle son 5 yıldır giderek tercih edilen ve büyüyen market zincirlerinden biri olan File kimin, sahibi kim soruları merak edildi. File Marketleri, BİM marketlerinin 2015 yılında müşterilerine satış sunduğu farklı bir yeni modelidir. Bu nedenle File marketlerin sahibi de Mustafa Latif Topbaş'tır.

File Market konsept olarak kendi ürünlerini satmaya odaklanan bir market türüdür. Bu marketteki ürünler kaliteyi baz alıyor. Diğer zincir marketlerdeki ürünlerden daha kaliteli ve daha uygun fiyatlı ürünler satmaya çalışıyor.

File Market'in sahipleri aslında çok da yabancı değil. Çünkü zaten şu anda piyasada olan bir marketin sahipleridir. File Marketleri, BİM marketlerinin 2015 yılında müşterilerine satış sunduğu farklı bir yeni modelidir.

BİM, ‘File’ isimli marketleri zinciriyle Türkiye ve dünya çapında duyulmuş Migros ve CarrefourSA gibi ve bir çok marketler ile rekabete giriştiği hipermarket konseptinde markettir.

File Market Türkiye çapında markalaşmaya devam eden büyük market zincirleri arasında yerini korumaya devam ediyor.

İşte File Marketler bulunduğu iller;

Bursa, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Zonguldak ve Sakarya illeri ve ilçelerinde bir çok marketleri yer almaktadır.

File Marketleri gıda, kişisel bakım ve genel temizlik ihtiyaçlarını iyi veya en iyi kalitede, yüksek kalite ve sürekli düşük fiyatlardan satışa sunulan sağlıklı ve taze ürünlerle ihtiyaçlarını karşılayarak müşteri memnuniyetini kazanmaktır.

File Marketlerinde ortalama 3,500 -4000 farklı ürünü yer almaktadır. Ürünler arasında et, şarküteri, taze sebze – meyve, unlu mamuller ve kişisel bakım bölümleri de yer alıyor.