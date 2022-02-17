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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuştu Maske zorunluluğu kalkıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuştu Maske zorunluluğu kalkıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske zorunluluğu ve koronavirüs kısıtlamaları için son dakika açıklamaları... Avrupa'da pek çok ülkede Omicron ile artan vaka sayılarına rağmen kısıtlamalarda ve maske zorunluluğunda gevşemeye gidilmişti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske zorunluluğuna ilişkin "Haftaya toplantı ile bundan sonra yapılacakları anlatacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Bazı Avrupa ülkelerinde açık alanda maske zorunluluğunun kaldırılması, aynı uygulamanın Türkiye’de ne zaman hayata geçeceği sorusunu akıllara getirdi.

Basın toplantısında açıklanacak
Bakan Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etti. Koca "Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz." dedi.

Koca, "Bundan böyle hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini takarak kendisini izole etmiş olsun" dedi.

"Vaka sayıları düşüşe geçecek"
Bakan Koca, omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini söyledi.

“Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz.”

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