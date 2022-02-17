Meteoroloji ve Orhan Şen'den yeni hava durumu açıklaması! Hafta sonu kar geliyor İstanbul, Edirne, Antalya...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Bugün yurt genelinde yağış görülmeyecek. Cuma ve Cumartesi günü ise bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Uzman isim Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün de ülkede yağış yok. Kış ayında uzun süre yağış olmaması kötü haber" dedi. İşte yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu açıklamasına göre ülkemiz genelinde bugün yağış beklenmiyor. Yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava görülecek.
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de 'kötü haber' diyerek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Şen şunları söyledi:
-Bugün de ülkede yağış yok. Kış ayında uzun süre yağış olmaması kötü haber. Bu gece gelecek yağış Marmara'da 1 gün kaldıktan sonra Anadolu'da 2 gün kalacak. Sıcaklıklar ortalamaların 3-4 C üzerinde devam ediyor. İstanbul'da 13-14 Antalya da 20 C yi geçiyor.
Çığ uyarısı: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.
Kar geliyor: Bazı illerde cuma ve cumartesi günü kar yağışı bekleniyor. Kar beklenen iller; Bayburt, Erzincan, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Sivas, Gümüşhane, Erzurum ve Hakkâri.