Meteoroloji ve Orhan Şen'den yeni hava durumu açıklaması! Hafta sonu kar geliyor İstanbul, Edirne, Antalya...

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de 'kötü haber' diyerek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Şen şunları söyledi:

-Bugün de ülkede yağış yok. Kış ayında uzun süre yağış olmaması kötü haber. Bu gece gelecek yağış Marmara'da 1 gün kaldıktan sonra Anadolu'da 2 gün kalacak. Sıcaklıklar ortalamaların 3-4 C üzerinde devam ediyor. İstanbul'da 13-14 Antalya da 20 C yi geçiyor.