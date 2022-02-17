Küçükçekmece'de 4 gündür haber alınamıyordu! Evinde baygın halde bulundu

İSTANBUL Küçükçekmece’de 4 gündür haber alınamayan 48 yaşındaki şahıs, evinde baygın bulundu. Ağzı kanlar içinde bulunan adam hastanede tedaviye alındı.

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Mustafa Erol’dan (48) pazar günü akşam saatlerinden beri haber alamayan bina sakinleri durumdan şüphelenerek 112 Acil Servis'i aradı. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, itfaiye yardımıyla birinci katta bulunan eve girdi. Ekipler, içeri girdiklerinde Erol’un ağzının etrafında kanlar olduğunu gördü. Tek başına yaşayan Erol, yaşadığı tespit edilince ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 gün sonra baygın halde bulunan Erol’un hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi. Polis ekipleri ise evde inceleme yaptı.