Elektrik faturalarında yeni tarife nasıl olacak? Yüzde 25 indirim haberi geldi

Recep Tayyip Erdoğan elektrik faturalarında yeni bir düzenleme yapılacağını açıkladı. Binali Yıldırım, katıldığı televizyon programında düzenlemeye ilişkin detayları paylaştı. Enerji bakanı Fatih Dönmez ise yüzde 25 indirim olacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada elektrik faturalarında bir düzenleme yapılacağını belirtti. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN Türk'te katıldığı Ahmet Hakan'ın sunduğu televizyon programında düzenlemenin detayını paylaştı.

60 milyon insanı rahatlatacak

Yıldırım "Elektrik fiyatlarında 210 kilovata kadar kadar bir ucuzlama düşünülüyor. İyileştirme 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak." ifadelerini kullandı.

YÜZDE 25 İNDİRİM Enerji Bakanı Fatih Dönmez:

-Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Bu konuda çalışma sürüyor. Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek. Esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacak.

Binali Yıldırım şu ifadeleri kullandı;

Esnafın, ticarethanelerin Elektrik faturasının yükü fazlalaştı. Onların hesaplarını bozdu. 210 sınırına kadar bir iyileştirme düşünülüyor. Detayları açıklanmadı. İkincisi bu iki kademeli tarifeye ticarethane ve esnaf da dahil edildi. Bir üçüncü konu da dernekler, vakıflar, cemevleri, camiler gibi ticari amacı olmayan müesseseler de yine birinci kademe tarifenin içine sokuldu. Esnafın düzenleme içine alınması çok önemli.

4 milyon haneye nakit para olarak elektrik desteği verilecek. 30 milyon abonenin 4 milyonu böyle rahatlamış oluyor. Onlara böyle bir imkân sağlanıyor. Doğalgazda da böyle bir şey var. 450 lira ile 1150 lira arasında ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Bence en çarpıcı fayda ticarethane ve mesken tarifelerinin aynı kategoriye alınması oldu. Bu çok önemli bir şey. Altını çizmekte fayda var.

Elektrik faturaları neden yükseldi?

Kuraklık nedeniyle sudan elde ettiğimiz elektrikte yarı yarıya düşüş oldu. Kuraklık çok büyü etken. Bu sene yağışlar iyi. Bu sene umutluyuz. Kar yılı var yılı olarak dönecek diye bekliyoruz. Bunda ciddi bir iyileşme olacak. Maliyet artışı pandemi süresince öyle oldu ki, 20212de zirve yapıyor ve bu süre içerisinde 2021’in sonuna kadar yansıtmadık. Tüketici fiyatlarına vatandaşın faturasına yansıtmadık. Şimdi 100 milyarı hazineden verdik ama bundan sonra hizmetin sürdürülebilirliği risk altına girdiği için bir şey yapmak mecburiyetindeydik. İyileştirmeler yapılmadan dahi, şu anda maliyetin altında veriliyor. Geçmiş yıllarda 66 ilde günde üç saat elektrik kesintisi yapılıyordu. 1980'li yıllarda, 1990'lı yıllarda da var. Bugün elektriğin kesilmesinde oluşacak tabloya kimse hoş geldin demez. Dolayısıyla hizmetin sürdürülebilirliği esas. Bugün elektriğin kesintisi demek, kimse bunu kabul etmez dolayısıyla hizmetin sürdürülebilirliği esastır. Vatandaşın konforunun aşağı inmemesi şart. Faturalara yansıtılmayan toplam maliyet 100 milyar lira.

Devlete ait üretim şirketi piyasanın yüzde 6'sını üretiyor. Devlet hiçbir şeyi ucuza mâl edemez. Devlette bir işin ya sahibi yoktur ya da sahibi çoktur. Böyle bir anlayışla siz nasıl ucuza mâl edeceksiniz. Yanlış bir iş oldu mu kimseyi ortada bulamazsınız. Özel sektör sineğin yağını çıkarıyor, maliyetleri azaltmak için.

Devlet yapsa daha pahalıya mal ediyor

Borsada oluşan fiyatlar var, oradan iskontolu alanlar var. Orada dönen kârlar yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3. İki türlü şey var. Bir üretim var, iki dağıtım var, bir de satış var. Bunlar ayrı ayrı mekanizmalar. Dağıtan ile satan aynı değil. Satanlar için kârlar böyle. Dağıtanlar da astronomik kârlar edemez, taşıma bedeli alıyorlar. Çok küçük bedeller bunlar. Elektrik piyasası kadar rekabeti çetin olan bir başka piyasa kalmadı.

Devlet yapsa daha pahalıya mal ediyor. Kitlerde niye zarar ediyor? Bu tamamen küresel şartlardan, Türkiye'de olmayan, muhtaç olduğumuz kaynakların kriz ve pandemi nedeniyle astronomik artmasından dolayı oldu.

(Elektrik düzenlemesinin ayrıntıları) 210'a kadar olan birim fiyat yeniden gözden geçirilecek. İyileştirme 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak.