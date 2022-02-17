Turk İlaç anlaşmayı yaptı Sputnik Light aşısı Türkiye'ye geliyor

Turk İlaç ve Serum Sanayi, Sputnik Light aşısının Türkiye'de lansmanı, tescili ve dağıtımı için anlaşma imzaladı.

Abone ol

Rusya Direct Yatırım Fonu grup firmalarından Human Vaccine şirketi ile Turk İlaç ve Serum Sanayi arasında 10 milyon doz Sputnik Light aşısının tedarik ve satışını kapsayan anlaşma yapıldığı duyuruldu.

10 milyon doz Suptink light aşısı için anlaşma imzalandı. KAP'a yapılan açıklamada, Rusya Direct Yatırım Fonu grup firmalarından Human Vaccine Firması tarafından Turk İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş firmasını sputnik light aşısının Türkiye tedarik ve dağıtımı için yetkilendirilmiş partner olarak seçildiği duyuruldu.

Yapılan anlaşma ilk etapta 10.000.000 doz aşının tedarik ve satışını kapsıyor.

Anlaşmaya göre, Turk İlaç ve Serum Sanayi, Sputnik Light aşısının Türkiye'de lansmanı, tescili ve dağıtımı için tek yetkili ortak oldu.

Turk İlaç ve Serum Sanayi, Rus temsilcilerle yabancı şirket müzakerelerinde yardımcı olan Made in Russia ticaret evi ile ortaklık kuruldu.

Açıklamaya göre, sonuncusu Hindistan olmak üzere Sputnik Light aşısı 15'ten fazla ülkede tescillenmiş olup; bir kaç düzine ülke daha kayıt sürecinde olan aşı, tek başına tek doz olarak veya pekiştirici doz olarak kullanılıyor.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Pekiştirici doz olarak Sputnik Light aşısı, Omicron suşuna karşı viral nötralize edici aktiviteyi önemli ölçüde artırır. Pekiştirici doz olarak Sputnik Light ile yeniden aşılanan bireylerin %100'ü, Omicron'a karşı nötralize edici antikorlar geliştirdi.

Yüzde 100 antikor

Açıklamada, "Sputnik Light'ın yeni suşunun neden olduğu ciddi vakalar ve hastane yatışlarının yanı sıra enfeksiyona karşı yüksek koruma sağlaması bekleniyor. Güçlendirici olarak Sputnik Light ile yeniden aşılananların yüzde 100'ü antikor geliştirdi.

Kasım ayında The Lancet, Sputnik Light'ın yüksek etkinliği hakkında bir makale yayınlamıştır. Çalışma, Rus aşısının hem seronegatif (COVID-19 ile enfekte olmayanlar) hem de seropozitif (enfekte olanlar) gruplarda güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu gösterdi. Tespit edilen yan etkiler hafif ile orta derecede olup ve ilacın ciddi bir etkisi bildirilmemiştir" ifadeleri yer aldı.