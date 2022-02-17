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Firdevs Alkan eşi kimdir kiminle evli çocuğu var mı?

Firdevs Alkan eşi kimdir kiminle evli çocuğu var mı?

Bir döneme damga vuran mankenlerden olan Tatyana Firdevs Alkan, 51 yaşında Bodrum'da kaldığı evde ölü olarak bulundu. Ölümünün ardından  Firdevs Alkan'ın hayatı merak konusu oldu. Mankenliği bırakalı uzun yıllar olan Firdevs Alkan Mete Küçükberber'in eski eşidir. Peki Firdevs Alkan evli mi, çocukları var mı?

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Eski manken Firdevs Alkan (51), Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde ölü bulundu. Alkan'ın şüpheli ölümünün ardından soruşturma başlatıldı. Ölümünün ardından  Firdevs Alkan'ın hayatı merak konusu oldu. Mankenliği bırakalı uzun yıllar olan Firdevs Alkan Mete Küçükberber'in eski eşidir. Peki Firdevs Alkan evli mi, çocukları var mı? 

Olay, saat 06.30 sıralarında Bitez Mahallesi 2119 Sokak'ta bulunan bir site içerisindeki evde meydana geldi. İddiaya göre, dışarıda arkadaşlarıyla eğlendikten sonra gece saatlerinde eve gelen Firdevs Alkan, uyumak için koltuğa uzandı.

Alkan'ın kendisine cevap vermediğini ve hareketsiz olduğunu gören eşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Alkan'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekiplerince evde inceleme yapıldı. Savcının çalışmasının ardından Firdevs Alkan'ın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Tatyana Firdevs Alkan kimdir: Bir döneme damgasını vuran ünlü manken Tatyana Firdevs Alkan, 1971 yılında dünyaya geldi. Tatyana Firdevs Alkan, 2007 yılında vefat eden ünlü iş insanı Mete Küçükberber'in eski eşidir. Alkan ve Mete Küçükberber 7 yıl evli kalmıştı. Alkan, eşinin dergi ve gazetelerde yayınlanan aşklarını mahkemeye delil olarak sununca boşanmışlardı. Mankenliği bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam süren Tatyana Firdevs Alkan, bir süredir Bodrum’da yaşıyordu.

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