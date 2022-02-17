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NBA'de Alperen Şengün'ün kariyer rekoru takımına yetmedi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
NBA'de Alperen Şengün'ün kariyer rekoru takımına yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, sahasında Houston Rockets'ı 124-121 mağlup etti.

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NBA'e 11 maçla devam edildi. Altı maçtır kaybetmeyen Batı Konferansı lideri Suns, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün kariyer rekoru kırdığı maçta Rockets'ı üç sayı farkla yenerek bu sezon 48. galibiyetini aldı.

Ev sahibi ekipte, Devin Booker 24 sayı, 8 asist, Deandre Ayton 23 sayı, 9 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve 19 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Alperen Şengün, NBA kariyerindeki sayı rekorunu egale ederken, ribaunt rekoru kırdı. Konuk takımda Dennis Schröder 23, Jae'Sean Tate 22, Eric Gordon 20 sayı kaydetti.

Üst üste altıncı mağlubiyetini alan Rockets, Batı Konferansı'nda son sırada yer alıyor.

Lakers kazandı, LeBron kulüp tarihine geçti
Los Angeles Lakers, son çeyrekte all-star oyuncusu LeBron James'in ortaya koyduğu performansla Utah Jazz'ı 106-101 mağlup etti ve bu sezon 27. galibiyetine uzandı.

Lakers'ta 33 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle oynayan LeBron James, üst üste 23 maçta 25 ve üstü sayı performansıyla Elgin Baylor'ın rekorunu egale etti ve kulüp tarihine geçti.

Sakatlanarak oyundan çıkan Anthony Davis, Jazz karşısında 17 sayı üretirken, Russell Westbrook da 17 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Jazz'da Donovan Mitchell'ın 37 sayı, 3 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. Bojan Bogdanovic 15, Jordan Clarkson 13, Royce O'Neale de 10 sayıyla çift haneye ulaştı.

Sonuçlar
Orlando Magic-Atlanta Hawks: 109-130

New York Knicks-Brooklyn Nets: 106-111

Boston Celtics-Detroit Pistons: 111-112

Indiana Pacers-Washington Wizards: 113-108

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 106-114

Chicago Bulls-Sacramento Kings: 125-118

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 116-117

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 119-123

Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 91-103

Phoenix Suns-Houston Rockets: 124-121

Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 106-101

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